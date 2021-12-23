Благовещенский суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве мужчину

Благовещенск, 23 декабря. Благовещенский городской суд арестовал местного жителя, который подозревается в убийстве человека, на два месяца. Об этом рассказала пресс-служба Благовещенского суда.

По версии следствия, в ходе распития спиртных напитков, подозреваемый нанес несколько ударов ножом своему событульнику. Погибшему удалось покинуть место происшествия, однако позже он умер в подъезде дома неподалеку от потери крови.

Как выяснили правоохранители, подозреваемый уже ранее был судим. У него нет детей, в браке не состоит. Местные жители характеризуют его отрицательно.

«Учитывая данные обстоятельства, у суда имеются достаточные основания полагать, что, находясь на свободе, мужчина может скрыться от органов предварительного следствия, а также может продолжить заниматься преступной деятельностью», — сообщили в пресс-службе Благовещенского суда.

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