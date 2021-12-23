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Рособрнадзор допустил введение обязательного ЕГЭ только для абитуриентов вузов

Общество
Рособрнадзор допустил введение обязательного ЕГЭ только для абитуриентов вузов
pixabay.com

Москва, 23 декабря. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) могут отменить для всех категорий абитуриентов, а оставить только для поступающих в вузы. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса обязательное экзаменационное тестирование было отменено. Практика показала, что такая мера не несет никаких серьезных рисков. Школьники, которые желают попасть в вузы, будут иметь возможность сдать экзамен, уточнил Музаев.

«Если они когда-то захотят поступать в высшее учебное заведение, у них есть право заявиться на ЕГЭ, как у выпускников прошлых лет, сдать этот экзамен и поступить в высшее учебное заведение. И эти два года показали, что каких-то рисков в том, что такой формат будет, нет», — сообщил Музаев.

Вместе с этим Музаев подчеркнул, что ведомство не намерено ослаблять правила сдачи государственного экзамена в следующем году. В настоящий момент любое изменение может навредить ЕГЭ.

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егэ музаев рособранздор
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