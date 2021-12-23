Рособрнадзор допустил введение обязательного ЕГЭ только для абитуриентов вузов

Москва, 23 декабря. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) могут отменить для всех категорий абитуриентов, а оставить только для поступающих в вузы. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса обязательное экзаменационное тестирование было отменено. Практика показала, что такая мера не несет никаких серьезных рисков. Школьники, которые желают попасть в вузы, будут иметь возможность сдать экзамен, уточнил Музаев.

«Если они когда-то захотят поступать в высшее учебное заведение, у них есть право заявиться на ЕГЭ, как у выпускников прошлых лет, сдать этот экзамен и поступить в высшее учебное заведение. И эти два года показали, что каких-то рисков в том, что такой формат будет, нет», — сообщил Музаев.

Вместе с этим Музаев подчеркнул, что ведомство не намерено ослаблять правила сдачи государственного экзамена в следующем году. В настоящий момент любое изменение может навредить ЕГЭ.