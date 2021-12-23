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Помощница Верки Сердючки Радмила Щеголева рассказала о близости с артистом

Шоу-бизнес
Помощница Верки Сердючки Радмила Щеголева рассказала о близости с артистом
wikipedia.org  /  Indrek Galetin / Nagi BY SA

Киев, 23 декабря. Украинская актриса Радмила Щеголева, ставшая знаменитой благодаря безмолвной роли помощницы проводницы Верки Сердючки, рассказала об отношениях со звездой. Она отметила, что между ней и Андреем Данилко возникла близость.

Любовные отношения Данилко, который выступает под творческим псевдонимом Верка Сердючка, всегда были интересны поклонникам. Щеголева призналась, что у нее была близость с артистом, однако детали раскрывать не стала. По ее словам, певец был из тех людей, кто мог расслабить человека.

«И эта свобода существования и смех на постоянной основе, это было настолько круто, что казалось, будто ты летаешь. И ты не можешь быть не влюбленным. В этот момент ты влюблен во все, что тебя окружает. И в людей, конечно», — указала актриса в шоу «Не ври мне».

При этом Щеголева категорически опровергла, что между ней и Данилко был секс. Отношения партнеров были теплые и выдумывать здесь больше нечего, подчеркнула звезда.

Ранее стало известно, что Верка Сердючка выступит в новогоднюю ночь на вечеринке в Дубае. Гонорар артиста, который привезет всю свою команду, превысит 15 миллионов рублей. При этом райдер у знаменитости достаточно скромный. Данилко хочет видеть в гримерке 299 белых роз, элитное шампанское и черную икру.

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Все новости / Шоу-бизнес / Помощница Верки Сердючки Радмила Щеголева рассказала о близости с артистом
отношения данилко щеголева
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