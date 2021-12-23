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«Банкавто»: в 2021 году около трети водителей в России получили штрафы с камер

Общество
«Банкавто»: в 2021 году около трети водителей в России получили штрафы с камер
vk.com  /  «Безопасный город» Калининград.

Москва, 23 декабря. Порядка трети водителей (33 процента) за прошедший год получили штрафы за нарушение ПДД с камер. Об этом свидетельствуют данные исследования «Банкавто».

Согласно аналитическому труду, самым частым нарушением оказалось превышение скоростного режима. Около четверти респондентов (24 процента) заявили, что им попросту удалось не попасться камерам, передает «Прайм».

«Штрафы с камер за последний год получали треть российских автовладельцев (33%). Несмотря на то, что штрафы с камер получили треть опрошенных, среди оставшихся респондентов только 43% избежали их по причине законопослушной езды», — указано в исследовании.

Недавно глава общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов сообщил, что водители, которые на регулярной основе нарушают ПДД, будут нести ответственность согласно Уголовному кодексу России. Такие положения указаны в новом законопроекте об ужесточении наказаний для лихачей.

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