Банкир Енин: цены на жилье в России могут снизиться на пять процентов в 2022 году

Москва, 23 декабря. Среднегодовая фактическая цена на жилье в РФ может снизиться на три-пять процентов в следующем году. Об этом рассказал эксперт банка «Открытие» Константин Енин.

Определяющим фактором для снижения цен на жилье может стать завершение льготной ипотеки на новостройки. По мнению управляющего директора «Открытие Research», рынок начнет стремиться к исторически сложившейся сезонности, пишет «Прайм».

«Однако уровень доступности ипотеки к началу 2022 года, по сути, опустится ниже уровней 2018-2019 годов. Это должно дополнительно снизить спрос», — отметил банкир Енин.

Чтобы стимулировать спрос и выполнять продажи, застройщикам придется делать прямые и скрытые скидки на покупку квартиры. Эксперт прогнозирует завершение наладки новых механизмов для рынка недвижимости в 2022 году.

Два крупных российских города выбыли из числа лидеров по росту цен на жилье. Москва по итогам третьего квартала текущего года опустилась с пятой на 20-ю строчку рейтинга Global Residential Cities Index, а Петербург занял 15-е место.