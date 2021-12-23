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«Автотека» определила самые непопулярные среди угонщиков автомобили в России

Общество
«Автотека» определила самые непопулярные среди угонщиков автомобили в России
wikipedia.org  /  Vauxford / CC BY-SA 4.0

Москва, 23 декабря. Меньше всего угонщиков в России интересуют Lada Kalina, Kia Picanto и Nissan Tiida. К такому выводу пришли эксперты онлайн-сервиса «Автотека».

Следующими в списке идут Nissan Micra и Renault Symbol. Во вторую пятерку самых наименее угоняемых автомобилей вошли Hyundai Matrix, Chevrolet Spark, Volkswagen Golf и Tiguan, а также Toyota Auris, передает газета «Известия».

Чаще всего жертвами злоумышленников становились владельцы Hyundai Solaris, Kia Rio и Mazda 3. Среди представителей премиального сегмента меньше всего угонщиков интересовали Mercedes-Benz A-класса, BMW 1-й серии, Audi Q3, Porsche Panamera 4, Volvo S40 и XC70. Туда же входят Land Rover Freelander, Infiniti QX50, Lexus IS и Jaguar F-Pace.

Всего по итогам 2020 года в России угнано 17,3 тысячи машин, раскрыть получилось 14,1 тысячи из них. За первые девять месяцев текущего года число угонов снизилось на 14,8 процента и на 25,4 процента уменьшилось количество случаев хищения транспортных средств.

Распознать попытку взлома автомобиля можно по нескольким признакам. Прежде всего на это указывают проблемы с системой сигнализации или ошибки в работе электроники машины.

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авто угон хищение
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