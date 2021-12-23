Илон Маск избавился от 10% пакета акций Tesla после дискуссии в Twitter

Вашингтон, 23 декабря. Гендиректор Tesla Илон Маск продал необходимое количество акций компании, чтобы выполнить свое обещание по реализации 10% собственного пакета. Бизнесмен рассказал об этом в интервью сайту Babylon Bee.

В первых числах октября Маск поинтересовался у фолловеров, стоит ли ему продать десятую часть своей доли в компании, чтобы заплатить налоги. Большая часть подписчиков ответила утвердительно, после чего американский предприниматель принялся выполнять свою негласную договоренность с пользователями Twitter.

«Я продал достаточно акций, чтобы дойти до 10-процентной цели с учетом реализации опционов, и здесь я старался быть предельно точным», — заявил Илон Маск.

С момента дискуссии с читателями своей страницы Маск приступил к продаже ценных бумаг — как в рамках плановой реализации опционов, утвержденной еще в сентябре, так и вне их. Недавно гендиректор Tesla заявил, что выплатит в этом году налоги в размере 11 млрд долларов.

На днях журнал Time назвал Илона Маска Человеком года. Журналисты уверены, что именно амбиции миллиардера помогли ему стать воплощением главных тем уходящего года.