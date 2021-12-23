Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 декабря 09:16
09:15
Общество
Студия Lionsgate перенесла премьеру четвертого «Джона Уика» почти на год
09:14
Общество
Готова ли российская молодежь защищать свою страну, обсудят рок-музыканты в «Патриоте»
09:13
Общество
Одного человека спасли из полыхающего дома в Омске
09:06
Общество
Жители Петербурга бойкотируют ледовый каток в ЦПКиО из-за высоких цен
09:02
Общество
Знаменитые петербуржцы возмущены некачественной уборкой снега в Петербурге
09:00
Общество
«Пешком быстрее»: Петербург снова встал в 8-балльных пробках
08:56
Происшествия
Петербуржцы третий день стоят в пробках в «шушарских бермудах» из-за ДТП на скользкой трассе
08:55
Шоу-бизнес
Жизнь Анастасии Макеевой превратилась в ад после четвертого замужества
08:53
Общество
Врач Агапкин указал на пользу скумбрии в профилактике деменции
08:53
Происшествия
Петербургские водители не могут проехать по заснеженному городу из-за шестибалльных пробок
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Илон Маск избавился от 10% пакета акций Tesla после дискуссии в Twitter

Экономика
Илон Маск избавился от 10% пакета акций Tesla после дискуссии в Twitter
wikipedia.org  /  CC BY 2.0

Вашингтон, 23 декабря. Гендиректор Tesla Илон Маск продал необходимое количество акций компании, чтобы выполнить свое обещание по реализации 10% собственного пакета. Бизнесмен рассказал об этом в интервью сайту Babylon Bee.

В первых числах октября Маск поинтересовался у фолловеров, стоит ли ему продать десятую часть своей доли в компании, чтобы заплатить налоги. Большая часть подписчиков ответила утвердительно, после чего американский предприниматель принялся выполнять свою негласную договоренность с пользователями Twitter.

«Я продал достаточно акций, чтобы дойти до 10-процентной цели с учетом реализации опционов, и здесь я старался быть предельно точным», — заявил Илон Маск.

С момента дискуссии с читателями своей страницы Маск приступил к продаже ценных бумаг — как в рамках плановой реализации опционов, утвержденной еще в сентябре, так и вне их. Недавно гендиректор Tesla заявил, что выплатит в этом году налоги в размере 11 млрд долларов.

На днях журнал Time назвал Илона Маска Человеком года. Журналисты уверены, что именно амбиции миллиардера помогли ему стать воплощением главных тем уходящего года.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Илон Маск избавился от 10% пакета акций Tesla после дискуссии в Twitter
Илон Маск tesla акции
Комментировать