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Актер Руперт Гринт поделился деталями сюжета предстоящего спецэпизода «Гарри Поттера»

Общество
Актер Руперт Гринт поделился деталями сюжета предстоящего спецэпизода «Гарри Поттера»
Pr Scr youtube.com  /  COOPER

Лондон, 23 декабря. Спецэпизод «Гарри Поттера» выйдет на HBO Max в новогоднюю ночь. Звезда франшизы Руперт Гринт проболтался о некоторых деталях сюжета предстоящего выпуска.

Руперт Гринт, Дэниел Рэдклифф и Эмма Уотсон впервые за долгое время снова окунутся в мир волшебства. Это будет их первое воссоединение с момента выхода последней части «Гарри Поттера» в 2011 году.

«Прошло десять лет с тех пор, как мы завершили последний фильм, и после этого мы виделись довольно редко. Так что поэтому было здорово просто сесть и вспомнить, как это было», — рассказал исполнитель роли Рона Уизли в интервью Entertainment Tonight.

Оказывается, звезды поттерианы не только вспоминали процесс создания фильмов, но и обсуждали вопрос о потенциальном продолжении франшизы. И если бы Руперту Гринту предложили вернуться к роли рыжеволосого друга Гарри Поттера, он бы согласится.

«Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс» выйдет на экраны 1 января 2022 года. Официальный трейлер спецэпизода появился на YouTube-канале сервиса Amediateka.

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Гарри Поттер Руперт Гринт спецэпизод
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