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Прокуратура Бурятии проводит проверку по факту пожара на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ

Происшествия
Прокуратура Бурятии проводит проверку по факту пожара на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ
 /  Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Улан-Удэ, 23 декабря. Прокурор Республики Бурятия Галина Ковалева отправилась на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ, где ранее произошла авария. Сейчас в республике действует режим ЧС.

Минувшей ночью на территории ТЭЦ-1 произошло короткое замыкание, которое привело к возгоранию в кабельном отсеке 6А. Из-за этого перестали работать четыре котла и два турбогенератора. Возгорание в настоящее время ликвидировано, никто не пострадал.

«Организована проверка. На ТЭЦ-1 выехала прокурор Республики Бурятия Галина Ковалева», — передает ТАСС со ссылкой на республиканскую прокуратуру.

На время ремонтных работ в нескольких районах Улан-Удэ снижена подача тепла, у жителей отсутствует горячая вода. Сейчас для горожан запустили круглосуточную горячую линию в связи с аварией на ТЭЦ-1.

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Все новости / Происшествия / Прокуратура Бурятии проводит проверку по факту пожара на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ
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