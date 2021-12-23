Прокуратура Бурятии проводит проверку по факту пожара на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ

Улан-Удэ, 23 декабря. Прокурор Республики Бурятия Галина Ковалева отправилась на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ, где ранее произошла авария. Сейчас в республике действует режим ЧС.

Минувшей ночью на территории ТЭЦ-1 произошло короткое замыкание, которое привело к возгоранию в кабельном отсеке 6А. Из-за этого перестали работать четыре котла и два турбогенератора. Возгорание в настоящее время ликвидировано, никто не пострадал.

«Организована проверка. На ТЭЦ-1 выехала прокурор Республики Бурятия Галина Ковалева», — передает ТАСС со ссылкой на республиканскую прокуратуру.

На время ремонтных работ в нескольких районах Улан-Удэ снижена подача тепла, у жителей отсутствует горячая вода. Сейчас для горожан запустили круглосуточную горячую линию в связи с аварией на ТЭЦ-1.