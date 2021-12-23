Политолог Михеев: Украина стала «пушечным мясом» в руках Запада

Москва, 23 декабря. Политические элиты Украины из года в год отказываются принять и понять проблемы страны и ее народа. На это указал российский политолог Сергей Михеев в эфире телеканала ОНТ.

Эксперт полагает, что одним из ключевых интересов для Украины является следование общим целям с Россией. До того как отношения между странами оказались в состоянии тотальной напряженности, Киев и Москва демонстрировали «реальную силу». Однако власти Украины выбрали другой путь и сегодня государство превратилось в придаток и претендента на «пушечное мясо» в руках Запада, подчеркнул политолог.

«Украина и ее президент Зеленский все больше напоминает ту собачку, которая бегает за воланчиком, когда два человека играют в бадминтон. Собачке кажется, что она тоже участвует в игре. Но на самом деле это только иллюзия», — добавил Михеев.

Политолог также выразил надежду, что разговоры о военной конфронтации между Россией и Украиной так и останутся в плоскости газетных теорий и никогда не воплотятся в реальности. Наиболее верным выходом из сложившейся ситуации стал бы компромисс, достигнутый дипломатическим путем, резюмировал Михеев.

Ранее эксперт выразил мнение, что от проблем, создаваемых Украиной, устали все. Более того, государство не способно самостоятельно решать свои трудности. Михеев полагает, что смена киевских властей могла бы разрешить ситуацию.