TikTok стал самой посещаемой социальной сетью за 2021 год

Пекин, 23 декабря. Социальная сеть TikTok стала лидером топа по самым посещаемым интернет-ресурсам за 2021 год. В этот раз ей даже удалось обогнать прошлого финалиста, сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным сервиса Cloudflare, на который ссылается издание, TikTok вырвался вперед еще в феврале. Окончательно свои позиции сервис закрепил в августе. В ходе анализа учитывались как посещения веб-сайтов, так и использование приложения. Отмечается, что в 2020 году TikTok удалось занять лишь седьмую строчку, так как интернет-трафик отслеживался лишь четыре месяца.

Некоторые источники уверены, что популярность сервис заслужил благодаря алгоритмам, которые позволяют просматривать негативно влияющий на сознание контент несовершеннолетним подросткам. Однако администрация социальной сети какие-либо комментарии по этому не предоставляет.

В марте TikTok планирует новое обновление и запустить свой сервис по доставке еды. В первое время опция будет доступна лишь жителям Соединенных Штатов.