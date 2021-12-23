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TikTok стал самой посещаемой социальной сетью за 2021 год

  /   Обновлено: 23 декабря 2021 07:44
Общество
TikTok стал самой посещаемой социальной сетью за 2021 год
pixabay.com

Пекин, 23 декабря. Социальная сеть TikTok стала лидером топа по самым посещаемым интернет-ресурсам за 2021 год. В этот раз ей даже удалось обогнать прошлого финалиста, сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным сервиса Cloudflare, на который ссылается издание, TikTok вырвался вперед еще в феврале. Окончательно свои позиции сервис закрепил в августе. В ходе анализа учитывались как посещения веб-сайтов, так и использование приложения. Отмечается, что в 2020 году TikTok удалось занять лишь седьмую строчку, так как интернет-трафик отслеживался лишь четыре месяца.

Некоторые источники уверены, что популярность сервис заслужил благодаря алгоритмам, которые позволяют просматривать негативно влияющий на сознание контент несовершеннолетним подросткам. Однако администрация социальной сети какие-либо комментарии по этому не предоставляет.

В марте TikTok планирует новое обновление и запустить свой сервис по доставке еды. В первое время опция будет доступна лишь жителям Соединенных Штатов.

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