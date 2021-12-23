Тимошенко потребовала найти виновных в энергетическом кризисе на Украине

Киев, 23 декабря. Энергетический кризис на Украине приводит к «экономическому уничтожению» страны. Такое заявление сделала лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Она подчеркнула, что «фундаментальные» вещи, которые прописаны в документах и законах, являются обязательными для исполнения правительством. В частности, — это план по энергетической безопасности Украины.

Политик потребовала поименно установить виновных в том, что «энергетически самодостаточная» страна оказалась в плачевной и стыдной ситуации. По ее словам, на данный момент убытки терпит сфера малого бизнеса на Украине.

«Сегодня эти малые предприятия, вместе со всей Украиной, местными бюджетами, оказались в такой ситуации, что им приходится либо оплачивать убытки, или закрываться. Это не просто диверсия против Украины, практически, Украину экономически уничтожают», — заявила Тимошенко в эфире телеканала «Наш».

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич указал, что Украину ждет сильнейший энергетический кризис. Это произойдет, если Киев не договорится с Москвой о поставках угля.