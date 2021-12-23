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Экс-депутат Рады Волга: бывшие страны СССР «заболели» национализмом из-за краха коммунизма

Политика
Экс-депутат Рады Волга: бывшие страны СССР «заболели» национализмом из-за краха коммунизма
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Киев, 23 декабря. Страны бывшего Советского Союза оказались подвержены национализму из-за падения идеи коммунизма. Такое мнение выразил глава партии «Союз левых сил», экс-депутат Рады Василий Волга.

Националистические идеи стали замещением своего рода веры в «царство Божье» на земле, как было при коммунизме, отметил политик. Державы постсоветского пространства, в том числе Украина, поддаются этой идеологии, так как нет никакого сопротивления.

«Майдан первый, 2004 года, был первым бурным проявлением. На тот момент было достаточно посыла: "дайте нам президента проевропейского, он нас в Европу приведет, и мы получим царство Божье". Но не получилось, потому что на тот момент большинство населения Украины было за Россию», — заявил Волга.

Наибольший разгул национализма, который перерос в неонацизм, чувствуется на территории Украины. После уничтожения советской культуры, радикалы принялись травить евреев и цыган в стране.

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украина национализм коммунизм
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