Экс-депутат Рады Волга: бывшие страны СССР «заболели» национализмом из-за краха коммунизма

Киев, 23 декабря. Страны бывшего Советского Союза оказались подвержены национализму из-за падения идеи коммунизма. Такое мнение выразил глава партии «Союз левых сил», экс-депутат Рады Василий Волга.

Националистические идеи стали замещением своего рода веры в «царство Божье» на земле, как было при коммунизме, отметил политик. Державы постсоветского пространства, в том числе Украина, поддаются этой идеологии, так как нет никакого сопротивления.

«Майдан первый, 2004 года, был первым бурным проявлением. На тот момент было достаточно посыла: "дайте нам президента проевропейского, он нас в Европу приведет, и мы получим царство Божье". Но не получилось, потому что на тот момент большинство населения Украины было за Россию», — заявил Волга.

Наибольший разгул национализма, который перерос в неонацизм, чувствуется на территории Украины. После уничтожения советской культуры, радикалы принялись травить евреев и цыган в стране.