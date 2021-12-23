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Рособрнадзор: школьникам не нужно будет делать ПЦР-тест перед ЕГЭ-2022

  /   Обновлено: 23 декабря 2021 07:38
Общество
Рособрнадзор: школьникам не нужно будет делать ПЦР-тест перед ЕГЭ-2022
Федеральное агентство новостей

Москва, 23 декабря. Участникам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2022 году не нужно будет предоставлять результаты ПЦР-тестов на коронавирус, чтобы сдать тестирование. Такое заявление сделал глава Рособрнадзора Анзор Музаев в беседе с журналистами.

Руководитель ведомства отметил, что в числе сотрудников образовательной сферы меньше всего противников вакцинации. В связи с этим можно предположить, что почти у всех преподавателей имеются антитела к коронавирусу. По этой причине требовать результаты ПЦР-тестов – бессмысленно, особенно, когда появилась новая разновидность вируса. В то же время Музаев добавил, что необходимо соблюдать антиковидные требования, действовавшие во время кампании по экзаменации в два прошлых года.

«Нет таких планов. Это слишком утяжелит процесс, два года мы жили в ковиде. Все привиты уже в принципе», — ответил Анзор Музаев на вопрос о необходимости ПЦР-тестов.

Глава Рособрнадзора также недавно заявил, что ЕГЭ могут заменить на портфолио ученика. Ожидается, что оно начнет играть большую роль к 2030 году.

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рособрнадзор анзор музаев егэ-2022
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