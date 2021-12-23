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Газовая политика Украины может спровоцировать рост тарифов на тепло в 2022 году

  /   Обновлено: 23 декабря 2021 07:38
Политика
Газовая политика Украины может спровоцировать рост тарифов на тепло в 2022 году
naftogaz.com  /  НАК «Нафтогаз України»

Киев, 23 декабря. Власти Киева так и не придумали, как закупить необходимые объемы газа, чтобы сохранить приемлемые тарифы для населения. По мнению местных СМИ, в следующем сезоне украинцам может помочь только чудо.

Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания несет миллиардные убытки из-за того, что скупает газ в несколько раз дороже, чем поставляет потребителям. По его оценке, сдержать «более или менее» приемлемые тарифы для населения вряд ли получится. Кстати именно Киев обязал «Нафтогаз» поставлять газ украинцам до конца отопительного сезона по льготным ценам.

Проблему с нехваткой газа якобы может решить украинская госпрограмма, которую приняли на ближайшие десять лет. Речь идет о модернизации всех 180 тыс. украинских многоэтажек. Это должно снизить потребление голубого топлива на 30–40%. Вот только в 2022 году под модернизацию попали лишь пять тыс. домов, а это не изменит общую картину.

Пока украинские власти пытаются строить планы на ближайшее будущее, простым жителям страны приходится жить в условиях, когда Киев закупает газ около 1500 долларов за тысячу кубов. Но эту тему власти стараются не поднимать.

Для того чтобы следующий отопительный сезон для Украины прошел хорошо, нужно закупить свыше 10 млрд кубометров газа, который стоит больше 15 млрд долларов. Тогда нужно будет занимать или значительно увеличивать сборы с украинцев. Поскольку Киев не предпринимает никаких серьезных шагов для изменения обстановки, население должно быть готово к значительному повышению тарифов на газ в следующем сезоне, передает ИноСМИ.

Ранее Министерство экономики Украины сообщило о значительном повышении цен на импортный газ. За 2021 год стоимость выросла до 730 долларов за 1 тыс. кубических метров.

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