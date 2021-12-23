Рособрнадзор не будет упрощать ЕГЭ в 2022 году из-за пандемии коронавируса

Москва, 23 декабря. Пандемия коронавируса не повлияет на уровень сложности и содержание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2022 году, рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Аналогичное правило действовало и в прошлом году. Тогда ведомство тоже отказалось упрощать экзамен из-за пандемии. Однако в Рособрнадзоре считают, что любые изменения лишь навредят проведению ЕГЭ.

«Даже если что-то там с ковидом будет происходить, содержание мы и в тот раз не меняли, и сейчас не собираемся. Нам все говорили, что, может, полегче сделать экзамены. Сделать что-то по-другому — это ухудшить ситуацию», — отметил он.

Досрочный период сдачи ЕГЭ в следующем году у выпускников школ начнется 21 марта. Он продлится до 18 апреля. Основной период сдачи, включая резервные дни, запланирован с 26 мая по 2 июля. В сентябре будет действовать дополнительный период сдачи.

Музаев ранее допустил, что на смену ЕГЭ в России может прийти портфолио ученика. В него войдут все достижения школьника, которые будут учитываться при поступлении в вуз.