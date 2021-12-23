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Ряд изменений в питании помогут без строгих диет привести талию в порядок

Общество
Ряд изменений в питании помогут без строгих диет привести талию в порядок
Инфореактор  /  pixabay.com

Белград, 23 декабря. Живот способен снова стать плоским после соблюдения некоторых правил питания. Об этом сообщило сербское издание «Политика».

Первым делом необходимо внести в рацион ферментированные продукты. К ним относят кефир, квашеная капуста, сыры, йогурты, творог. Такая пища способствует размножению полезных бифидобактерий и лактобацилл. Она также предотвращает газообразование и вырабатывает гормон счастья.

Вторым пунктом необходимо ограничить потребление соли, которая способствует задержке воды в организме. Из рациона также необходимо исключить приводящие к вздутию пиво и газированные напитки.

«Пережевывание пищи с открытым ртом приводит к проглатыванию воздуха, что также является причиной вздутия. Значит, когда вы едите, следует воздерживаться от разговоров. Подождите, когда проглотите кусок, и только тогда открывайте рот снова», — говорится в материале.

Авторы статьи также посоветовали почаще есть ананасы, ускоряющие обмен веществ и снижающие накопление газов в кишечнике. Самый эффективный способ — выпрямить спину и все время держать осанку.

Ученые из университета Ньюкасла в Англии ранее порекомендовали есть мисо-суп для похудения. Благодаря клетчатке из морских водорослей это блюдо позволяет снижать всасывание жира на 75%.

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