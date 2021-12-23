Вашингтон, 23 декабря. Подготовка специалистами из США украинских военных к ведению партизанских боевых действий может возыметь катастрофические последствия для Белого дома. Такое мнение выразил бывший офицер (ЦРУ) Филип Джиральди.

Западные СМИ недавно опубликовали информацию о том, что Киев и Вашингтон в тайне договорились о подготовке ВСУ к партизанской войне против РФ. По мнению Джиральди, если Соединенные Штаты действительно начнут подготовку украинских военных, то Белый дом таким образом автоматически станет причастен к военным преступлениям.

«Не говоря уже о том, что американское подстрекательство к войне является неконституционным, в этом конкретном случае последствия могут быть попросту катастрофическими для всех вовлеченных сторон», — заявил Джиральди.

Официальный Киев последнее время продолжает громогласно говорить о том, что Россия якобы готовит вооруженную агрессию на территорию Украины. Однако все обвинения рушатся на фоне дипломатической политики Москвы и заявлений о неимении агрессивных намерений. При этом Киев всячески пытается спровоцировать РФ и пугает соседнее государство «секретными оружиями».