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Более половины американцев не одобряют работу Байдена на посту президента
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Более половины американцев не одобряют работу Байдена на посту президента

  /   Обновлено: 23 декабря 2021 07:28
Политика
Более половины американцев не одобряют работу Байдена на посту президента
flickr.com  /  Gage Skidmore

Вашингтон, 23 декабря. Всего 41% опрошенных американцев поддерживают Джо Байдена на посту президента США. Об этом свидетельствуют итоги совместного исследования NPR/PBS NewsHour/Marist College.

Согласно опросу, проведенному с 11 по 13 декабря, поддержка демократа стремительно падает даже среди независимых избирателей. За последнюю неделю рейтинг одобрения президента упал на восемь процентов.

По данным PBS, 55% американцев не одобряют Байдена в качестве главы государства. При этом вначале правления 46-го президента США этот показатель был на 20% ниже. Кроме того, 44% открыто заявляют о его неспособности управлять страной, выступая «категорически против» его деятельности на высшей государственной должности.

Стремительно тающая популярность хозяина Белого дома может отразиться не только на его репутации, но и негативно сказаться на Демократической партии в ходе выборов 2022 года. По информации The Washington Post, немалая часть американцев испытывает недоверие к политическому курсу, который взяли демократы во главе с Байденом.

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