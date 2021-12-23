Александра Пахмутова лично пришла поддержать финалистов «Синей птицы»

Москва, 23 декабря. Знаменитый композитор Александра Пахмутова пришла поддержать финалистов всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица». Композитор впервые за долгое время появилась на телевидении.

Кроме Пахмутовой, посмотреть финал конкурса пришли звезды первой величины. Это актеры Ирина Пегова, Инна Чурикова, Данила Козловский, Владимир Машков, Мария Аронова и многие другие. Известно, что знаменитости выйдут на сцену вместе с финалистами. Пахмутова будет аккомпанировать во время выступления спортсмена Тимофея Крыхтина, Сергей Маковецкий составит компанию пианисту Федору Кутузову, а музыкант Борис Березовский Максиму Самсонову, играющему на балалайке.

Среди членов жюри были замечены народный артист России Сергей Безруков, хореограф и бывший артист балета Николай Цискаридзе, актриса Марина Неелова, режиссер Евгений Миронов, пианисты Денис Мацуев и Кирилл Рихтер. Николай Цискаридзе подготовил приятный подарок для зрителей — он вместе с примой Михайловского театра Анжелиной Воронцовой покажет номер.

Александра Пахмутова в начале ноября отпраздновала свой день рождения. Ей исполнилось 92 года. Композитора поздравили не только коллеги и поклонники, но и президент России Владимир Путин.