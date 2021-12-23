Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 декабря 07:46
07:45
Политика
Политолог Михеев: Украина стала «пушечным мясом» в руках Запада
07:44
Общество
TikTok стал самой посещаемой социальной сетью за 2021 год
07:41
Политика
Тимошенко потребовала найти виновных в энергетическом кризисе на Украине
07:41
Происшествия
Мужчина ногами избил спутницу на глазах у жителя Невского района Петербурга
07:39
Политика
Экс-депутат Рады Волга: бывшие страны СССР «заболели» национализмом из-за краха коммунизма
07:38
Общество
Рособрнадзор: школьникам не нужно будет делать ПЦР-тест перед ЕГЭ-2022
07:38
Политика
Газовая политика Украины может спровоцировать рост тарифов на тепло в 2022 году
07:33
Общество
Рособрнадзор не будет упрощать ЕГЭ в 2022 году из-за пандемии коронавируса
07:32
Общество
Ряд изменений в питании помогут без строгих диет привести талию в порядок
07:29
Политика
Экс-офицер ЦРУ Джиральди: подготовка «партизан» на Украине обернется катастрофой для США
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Александра Пахмутова лично пришла поддержать финалистов «Синей птицы»

  /   Обновлено: 23 декабря 2021 07:19
Общество
Александра Пахмутова лично пришла поддержать финалистов «Синей птицы»
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 23 декабря. Знаменитый композитор Александра Пахмутова пришла поддержать финалистов всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица». Композитор впервые за долгое время появилась на телевидении.

Кроме Пахмутовой, посмотреть финал конкурса пришли звезды первой величины. Это актеры Ирина Пегова, Инна Чурикова, Данила Козловский, Владимир Машков, Мария Аронова и многие другие. Известно, что знаменитости выйдут на сцену вместе с финалистами. Пахмутова будет аккомпанировать во время выступления спортсмена Тимофея Крыхтина, Сергей Маковецкий составит компанию пианисту Федору Кутузову, а музыкант Борис Березовский Максиму Самсонову, играющему на балалайке.

Среди членов жюри были замечены народный артист России Сергей Безруков, хореограф и бывший артист балета Николай Цискаридзе, актриса Марина Неелова, режиссер Евгений Миронов, пианисты Денис Мацуев и Кирилл Рихтер. Николай Цискаридзе подготовил приятный подарок для зрителей — он вместе с примой Михайловского театра Анжелиной Воронцовой покажет номер.

Александра Пахмутова в начале ноября отпраздновала свой день рождения. Ей исполнилось 92 года. Композитора поздравили не только коллеги и поклонники, но и президент России Владимир Путин.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Александра Пахмутова лично пришла поддержать финалистов «Синей птицы»
конкурс пахмутова синяя птица
Комментировать