Warner Bros. подтвердила участие Майкла Китона в съемках фильма «Бэтгерл»

Сакраменто, 23 декабря. Упоминание Майкла Китона как члена актерского состава фильма «Бэтгерл» появилось в пресс-релизе компании Warner Bros. Ранее участие знаменитости в проекте было известно лишь по сообщениям инсайдеров.

Кинокартина станет эксклюзивном HBO Max. Среди актеров также появится Брендан Фрейзер, который исполнит роль злодея Светлячка. Режиссерские кресла заняли Адиль Эль Арби и Билал Фаллах, снявшие «Плохие парни навсегда» и «Мисс Марвел». Съемки проекта стартовали в конце ноября.

Перед «Бэтгерл» Китон также планирует исполнить роль Бэтмена во «Флэше» Андреса Мускетти. Последний раз он играл этого персонажа 20 лет назад в фильмах Тима Бертона.

Недавно стриминговый сервис HBO Max опубликовал промо-ролик, в котором показал будущие проекты. Зрителей ожидает четвертый сезон сериала «Мира Дикого Запада», вторые сезоны «Эйфории» и «Бортпроводницы» и многое другое.