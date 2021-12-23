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Финансист Арзамасцев дал советы по выгодной покупке валюты

Экономика
Финансист Арзамасцев дал советы по выгодной покупке валюты
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 23 декабря. Выгоднее всего приобретать валюту на бирже и делать это частями, заявил глава компании «Единый Брокер» Артем Арзамасцев.

Самым простым способом покупки валюты является использование мобильного приложения банка. Если продажа и приобретение валюты планируется на регулярной основе, то выгоднее всего открыть брокерский счет. Совершать операции при этом лучше на бирже, где отсутствуют наценки банка, пояснил финансист в беседе с агентством «Прайм».

Если покупка валюты совершается с инвестиционной целью, то рекомендуется делать это частями. Так ее можно докупить по самой выгодной цене в случае снижения курса. Еще одним важным фактором является диверсификация. Финансист советует держать в портфеле три-четыре самых ликвидных валюты.

Аналитик Дмитрий Сысоев ранее рекомендовал конвертировать средства в иностранную валюту в тех случаях, когда в планах копить деньги минимум пять лет. В противном случае разница между курсами сделает обмен невыгодным и бессмысленным.

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