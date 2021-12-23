Аналитик Золотарев предрек Украине попадание в список стран третьего мира

Киев, 23 декабря. Украина в скором будущем может оказаться среди государств, которые принято считать отстающими в развитии. Об этом заявил глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

Украинские лидеры попеременно обещали гражданам страны достигнуть политического и экономического уровня, достойного государств-лидеров. Однако при нынешнем развитии ситуации на Украине нельзя говорить даже о восстановлении показателей 2014 года, считает Золотарев. По его мнению, страну ждет масштабная архаизация экономики.

«Вернуться в Украину до 2014 года не получится. Как раз из Украины до 2014 года... вполне можно было сделать ту страну, из которой не хочется уезжать и хочется возвращаться. Однако момент упущен — Украина стремительно скатывается в цивилизационную воронку», — сказал Золотарев.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Ростислав Шурма сообщил, что граждан ждет очередной рост цен на жилищно-коммунальные услуги. По его словам, стоимость может вырасти приблизительно на 10-11 процентов.