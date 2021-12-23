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Число регистрируемых браков в России выросло почти на 140 тыс. с начала 2021 года

Общество
Число регистрируемых браков в России выросло почти на 140 тыс. с начала 2021 года
pixabay.com

Москва, 23 декабря. Всего за девять месяцев 2021 года на территории России были зарегистрированы 721 077 браков. Это почти на 140 тысяч браков больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Соответствующий показатель в 2020 году составлял 581 320 браков. Однако в этом году выросло и количество разводов. С января по сентябрь 2021 года официальные отношения разорвали 481 176 российских семей. Это почти на 80 тысяч больше, чем годом ранее — 401 339, передает RT со ссылкой на Минюст России.

Россияне получают множество льгот при заключении официального брака. Так, молодые семьи могут участвовать в государственной программе жилищной поддержки.

Однако в последнее время многие семьи лишились субсидии из-за достижения одним из супругов 35-летнего возраста. Возможные способы решения этой проблемы обсудили в Счетной палате.

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