Возгорание на ТЭЦ-1 и «апокалипсис» в Улан-Удэ: что известно на данный момент

Улан-Удэ, 23 декабря. Сильное возгорание произошло на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ — площадь пожара составляла более 100 квадратных метров. ФАН собрал актуальную информацию о событии.

Инцидент произошел поздней ночью на территории теплоэлектроцентрали в Железнодорожном районе. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники пожарной службы и начали ликвидировать открытое горение. Сведений о пострадавших и погибших не поступало. Причиной возгорания могли стать перебои в подаче горючего и мазута в один из цехов.

Через несколько часов сотрудникам МЧС удалось потушить пожар, однако многие жители города остались без отопления, света и горячего водоснабжения в минусовую температуру. Перебои наблюдаются в части Железнодорожного района и центральной части Советского района населенного пункта. Власти держат ситуацию под контролем и обещают в ближайшее время ее разрешить. Для населения начала работу круглосуточная горячая линия.

Кроме того, в Улан-Удэ создан оперативный штаб, который оказывает помощь всем нуждающимся. На данный момент в городе введен режим чрезвычайной ситуации для ускоренного получения финансирования и ликвидации аварии.

Работы по устранению последствий продолжаются с самой ночи. Сейчас рабочие в предварительном порядке подали напряжение на котлы. По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, теперь разрабатывается схема параллельного энергоснабжения. Однако быстро ситуация разрешена не будет.

Власти города и региона рассматривают разные варианты развития событий. При исполнении самого негативного сценария, людей будут отселять в безопасные и комфортные места. Кроме того, будет перенесен прием пациентов в поликлиниках.