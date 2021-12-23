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Горячая линия стала принимать обращения жителей Улан-Удэ после аварии на ТЭЦ-1

  /   Обновлено: 23 декабря 2021 06:39
Происшествия
Горячая линия стала принимать обращения жителей Улан-Удэ после аварии на ТЭЦ-1
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Улан-Удэ, 23 декабря. Бурятские власти открыли для граждан круглосуточную горячую линию в связи с аварией на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. Такую информацию привели на странице мэрии в Instagram.

Утром на территории городского ТЭЦ-1 произошло задымление. Как сообщили в правительстве, ЧП на станции произошло из-за возгорания электрической проводки, были отключены четыре котла.

«Уважаемые горожане! Открыта горячая линия для оперативной информации в связи с ЧС на ТЭЦ-1. Всю информацию по отключению тепло и водоснабжения, а также по работе социальной сферы вы можете получить по телефонам единой дежурной диспетчерской службы г. Улан-Удэ 21-36-65, 21-29-72», — следует из сообщения мэрии Улан-Удэ.

Ввиду аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ введен режим ЧС республиканского масштаба. В четверг, 23 ноября приостанавливается работа детских садов и учебных заведений.

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мчс бурятия улан-удэ тэц-1
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