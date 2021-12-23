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Авиарейс Москва — Якутск совершит экстренную посадку в аэропорту Хабаровска из-за непогоды

Происшествия
Авиарейс Москва — Якутск совершит экстренную посадку в аэропорту Хабаровска из-за непогоды
Федеральное агентство новостей

Хабаровск, 23 декабря. Хабаровский аэропорт примет самолет рейса Москва — Якутия, экипаж которого запросил экстренную посадку из-за неблагоприятных погодных условий в пункте назначения. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

В Якутске столбики термометров опустились до 47 градусов ниже нуля. В местном аэропорту практически нулевая видимость из-за густого тумана. Посадка в Хабаровске запланирована на 13:05 по московскому времени. Воздушная гавань работает в штатном режиме, в городе сейчас минус 30.

«Boeing 767 авиакомпании Utair, следующий по маршруту Москва-Якутск, планирует посадку в аэропорту Хабаровск, как на запасном, ввиду неблагоприятных метеоусловий Якутска», — указано в сообщении официального Telegram-канала аэропорта Хабаровска.

В прошлые выходные сразу четыре авиарейса из Волгограда были задержаны. Расписание работы аэропорта было изменено из-за технических сложностей.

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