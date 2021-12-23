Юрист Соловьев призвал россиян не доверять сомнительным сообщениям о новогодних выплатах

Москва, 23 декабря. Мошенники начали проявлять большую активность с приближением Нового года. Перед праздниками не стоит доверять подозрительным сообщениям о выплатах или выигрышах, предупредил юрист Иван Соловьев.

Пользователям социальных сетей рекомендуется перепроверять просьбы родных и друзей о финансовой помощи. Киберхакеры способны взломать мессенджеры и, представляясь знакомыми жертвы, обманом выманить деньги, пишет RT.

«Самое главное — не верим ни в какие "волшебные" новогодние выплаты или выигрыши, ради получения которых нужно предоставлять номер своей банковской карты или иную персональную или финансовую информацию», — рассказал заслуженный юрист РФ.

Дополнительно следует быть внимательными при заказе товаров через интернет. Юрист Соловьев призвал убедиться в реальности сайтов и при малейших подозрениях не вводить личные данные.

Злоумышленники перешли на таргетированные розыгрыши в схемах по обману интернет-пользователей. По всему миру сумму ущерба составила около 80 миллионов долларов. Чаще всего своих жертв они пытаются привлечь крупными призами в «розыгрышах».