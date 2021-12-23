Пьяный водитель устроил массовую аварию с участием кареты скорой помощи на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 23 декабря. Машина неотложной помощи попала в аварию с участием трех автомобилей на трассе Елизово — Паратунка на Камчатке. В результате ДТП, зачинщиком которого стал пьяный 64-летний автомобилист, пострадал водитель скорой, сообщили в местной Госавтоинспекции.

Около «второго бугра» трассы нетрезвый мужчина за рулем Mitsubishi Libero выехал на встречку и врезался в «газель». После удара отечественный автомобиль выехал на полосу противоположного движения и столкнулся с Toyota Rav4. Автомобиль пьяного мужчины продолжал следовать по инерции, в результате чего врезался в карету скорой помощи.

Полные обстоятельства и детали произошедшего на данный момент устанавливаются. Правовая оценка всем участникам ДТП будет дана позже.

Недавно на одной из трасс Сахалина произошел конфликт между сотрудником полиции и водителем скорой. Поводом к спору стало то, что находящийся за рулем неотложки мужчина не уступил дорогу якобы машине с полицейскими, которая следовала без ведомственной расцветки и символики.