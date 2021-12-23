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Власти Улан-Удэ готовы отселить людей при неблагоприятной ситуации на ТЭЦ

Происшествия
Власти Улан-Удэ готовы отселить людей при неблагоприятной ситуации на ТЭЦ
Народные новости России  /  Игорь Переславлев

Улан-Удэ, 23 декабря. Власти Улан-Удэ готовы отселить людей в случае неблагоприятного сценария по устранению последствий аварии на ТЭЦ-1, где произошло задымление утром в четверг. Об этом сообщил глава города Игорь Шутенков.

В случае неблагоприятного сценария под отключение попадает около тысячи домов. В данный момент есть ограничение горячего водоснабжения в части Железнодорожного района и центральной части Советского района города. Также власти Улан-Удэ определяют пункты временного размещения людей.

«В случае самой неблагоприятной ситуации будем принимать решение по отселению людей», — приводит РИА Новости слова Шутенкова.

Сообщение о задымлении на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ поступило утром в четверг. По данным властей, на станции произошло задымление в результате возгорания электрической проводки, были отключены четыре котла. В городе из-за аварии введен режим ЧС республиканского уровня.

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авария тэц улан-удэ
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