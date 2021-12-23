Фигурист Ягудин проведет для детей Ямала мастер-класс на фестивале Winter Fest

Муравленко, 23 декабря. Фестиваль зимних видов спорта Winter Fest проходит в городе Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа. Специальные мастер-классы для детей проведут фигурист Алексей Ягудин и хоккеист Сергей Гимаев.

Спортсмены поделятся секретами мастерства с детьми в возрасте от шести до 16 лет. Специальные занятия со знаменитостями запланированы в грядущие выходные на Ледовой арене «Авангард».

Первый мастер-класс для детей проведет хоккеист Сергей Гимаев. Занятия с ним состоится 25 декабря. Фигурист Алексей Ягудин поделится своими спортивными навыками 26 декабря. Для посетителей старше 18 лет потребуется QR-код, пишет «Ямал-Медиа».

Фигурист Алексей Ягудин сейчас занят в проекте «Ледниковый период» на Первом канале в качестве ведущего. Недавно спортсмен высказался о паре Евгении Медведевой и Дани Милохина, которые страстно поцеловались во время выступления.