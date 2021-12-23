СК по Саратовской области возбудил уголовное дело против оставившей детей на морозе матери

Саратов, 23 декабря. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 43-летней жительницы Аткарского района Саратовской области, которую подозревают в убийстве и покушении на убийство своих малолетних детей.

Поводом для разбирательства стало обнаружение в овраге восьмилетнего мальчика и пятилетней девочки без сознания и верхней одежды. Старший ребенок умер в больнице, его сестра находится в реанимации, врачи борются за ее жизнь.

«...уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами "в", "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка, совершенное с особой жестокостью) и частью 3 статьи 30 — пунктами "а", "в", "д" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух малолетних лиц, совершенное с особой жестокостью)», — говорится в сообщении пресс-службы СУСК по региону.

По информации следователей, женщина рассердилась на детей из-за того, что те не слушались. Она с помощью шарфа перекрыла дочери и сыну доступ кислорода. Когда несовершеннолетние потеряли сознание, жительница села Прокудино отнесла их в заснеженный овраг и скрылась.

Полиция ранее задержала мать погибшего мальчика и пострадавшей девочки. Вместе с женщиной в участок явился и отец детей, обоих родителей отвезли в их дом для проведения оперативно-следственных действий.