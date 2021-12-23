Таблетку от коронавируса компании Pfizer одобрили в США

Вашингтон, 23 декабря. Таблетка для экстренного применения от коронавируса, разработанная компанией Pfizer, была одобрена в США медицинским регулятором FDA. Об этом сообщили в американском ведомстве.

Препарат зарегистрирован под названием Paxlovid. Приобрести его можно лишь по рецепту, а применение разрешено после диагностированного COVID-19 или по истечении пяти дней с начала появления симптомов болезни.

«Сегодня... FDA США выдало разрешение на экстренное применение Paxlovid компании Pfizer для лечения... взрослых и педиатрических пациентов (в возрасте 12 лет и старше, весящих по меньшей мере 40 килограммов или около 88 фунтов) с положительными результатами прямого тестирования на SARS-CoV-2, которые находятся в группе высокого риска прогрессирования COVID-19 до тяжелой формы, включая госпитализацию или смерть», — сообщается в релизе.

Среди побочных эффектов — нарушение вкусовых ощущений, диарея, высокое давление и мускульные боли. При этом проводившиеся исследования показали, что вероятность госпитализации или смерти с применением препарата снижается на 89 процентов.

Минздрав России также зарегистрировал отечественный препарат от COVID-19. Он получил название «Мир-19» и не имеет отрицательных побочных эффектов.