Преданная собака из ЕАО отказывается покидать могилу своего умершего хозяина

Биробиджан, 23 декабря. Житель Еврейской автономной области похоронен на городском кладбище Биробиджана. У него осталась собака, которая больше полугода не покидает его могилу.

Местные жители начали сравнивать пса с привидением. За несколько месяцев нахождения рядом с могилой умершего хозяина животное отощало. По словам волонтеров из приюта «Хатико», преданного четвероногого друга пытались поймать, но он отказывается идти на контакт.

«Пол этой собаки определить мы не можем, так как она никого к себе не подпускает. Так и бродит она среди могил как привидение — пугливая и истощенная. Мы все еще надеемся, что найдется для нее хороший хозяин», — отметили сотрудники учреждения.

Пес не уходит с кладбища даже в мороз. Некоторые посетители кладбища оставляют ему еду. Но в подобных условиях животное может погибнуть. Волонтеры готовы оказать помощь в поимке собаки.

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