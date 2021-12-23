Глава муниципалитета в Иркутской области ответит в суде за пожар в поселке Дальний

Иркутск, 23 декабря. Глава муниципалитета в Иркутской области обвиняется в халатности, которая привела к крупному пожару в поселке Дальний в Нижнеилимском районе. Инцидент произошел в мае этого года.

Пожар уничтожил большую часть населенного пункта. В огне сгорели 70 жилых помещений и большое количество личного имущества жителей. Общая сумма ущерба оценивается в 12 млн рублей.

По версии следствия, глава муниципалитета вовремя не подписала контракт с энергоснабжающей компанией на обслуживание электрических сетей поселка. В итоге сильный ветер привел к обрыву проводов, которые упали на сухую траву. Это спровоцировало пожар.

Вместе с этим женщина может быть причастна к служебному подлогу и мошенничеству. Она взяла на работу свою родственницу, которая получала зарплату, но не выполняла должностные обязанности.

В Ростове-на-Дону по делу о халатности предстанет перед судом сотрудник полиции. Он проигнорировал вызов об избиении женщины, в результате чего та скончалась.