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Гретцки уверен в возможности Овечкина побить его рекорд по голам в НХЛ

Спорт
Гретцки уверен в возможности Овечкина побить его рекорд по голам в НХЛ
nhl.com  /  NHL

Вашингтон, 23 декабря. Легендарный канадский форвард Уэйн Гретцки выразил уверенность, что российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побьет его рекорд по количеству забитых шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом пишет газета New York Times.

Сейчас в списке лучших бомбардиров россиянин находится на четвертом месте с 752 шайбами. Первую строчку в списке занимает Уэйн Гретцки (894). На втором месте расположился Горди Хоу (801), на третьем — Яромир Ягр (766).

«То, что он побьет мой рекорд, уже даже не подлежит сомнениям, и это здорово. Он на пути к 40 или 50 шайбам в этом сезоне, а может и больше. Нет никаких сомнений в том, что он побьет рекорд», — сказал легендарный канадец.

В текущем сезоне НХЛ Овечкин набирает очки практически в каждом матче. В очередной встрече регулярного чемпионата он вновь отличился результативными действиями. Несмотря на поражение в матче с «Чикаго», российский форвард забил одну шайбу и сделал голевую передачу.

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