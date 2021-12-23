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Российские грузоперевозчики начали уведомлять клиентов о повышении цен на свои услуги

Экономика
Российские грузоперевозчики начали уведомлять клиентов о повышении цен на свои услуги
pixabay.com  /  pixabay.com

Москва, 23 декабря. Более 80% российских организаций, оказывающих услуги по грузоперевозке, уже уведомили клиентов о повышении цен на 15-25% в зависимости от направления. Об этом сообщили в Национальной ассоциации «Грузавтотранс».

Подобное решение компании обосновывают ростом цен на комплектующие, масла и обслуживание машин. При этом в первую очередь влияет удорожание дизеля на 16-19%, так как именно он составляет основные категории расходов грузоперевозчиков. Просьба повлиять на рост цен уже отправлена в различные ведомства. Об этом передают «Известия».

Как отметили в «Грузавтотрансе», от организации поступали предложения о запрете экспорта нефтепродуктов за рубеж до момента насыщения внутреннего рынка. Выдвигались инициативы и о создании программ поддержки перевозчиков, выделении субсидий и дотаций.

Увеличивается в России и стоимость бензина. По прогнозам, с 2022 года он подорожает на 15 копеек за литр.

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