Мужчину с огнестрельными ранениями госпитализировали в центре Оттавы

Оттава, 23 декабря. Один человек получил серьезные ранения в результате стрельбы в центре Оттавы. Об этом сообщил телеканал CTV.

Огонь открыл неизвестный злоумышленник. Мотивы его действий пока не установлены. Приехавшие правоохранители обнаружили на месте преступления окровавленное тело мужчины. Врачи экстренно доставили пострадавшего в ближайшую больницу. Состояние раненного на момент госпитализации оценивалось как критическое.

Сотрудники дорожной полиции временно перекрыли движение автомобилей по участку, где произошла стрельба. Стражи порядка опрашивают свидетелей для составления полной картины событий.

Недавно в американском штате Джорджия произошло вооруженное нападение. В результате стрельбы погибли четыре человека, в том числе женщина, ребенок и один из полицейских, приехавших на вызов.