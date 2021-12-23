Народный депутат Рады Волга предсказал «большой конфликт» на Украине

Киев, 23 декабря. Весь мир в последнее время находится в условиях «сумасшедшей турбулентности», что в итоге приведет к взрыву. Об этом изданию «Украина.ру» заявил лидер партии «Союз левых сил» Василий Волга.

Украину сейчас раздирают противоречия, это же касается и всего Евразийского континента. Человечество стремительно идет навстречу страшным событиям, ареной которых станет восточная часть Европы.

«И они говорят о том, что мы усиленно, семимильными шагами приближаемся к очень большому взрыву, к очень большому конфликту, который, увы, пройдет по территории Украины. Так, как это, впрочем, бывало и в предыдущие века», — заключил Волга.

Президент России Владимир Путин недавно заявил, что Москва будет предпринимать ответные меры на любую агрессию вблизи своих границ. Он указал на опасность размещения ракет НАТО на территории Украины.