Москва, 23 декабря. Несостоятельность Соединенных Штатов в переговорах по гарантиям безопасности, инициированных Россией, может привести к крайне негативным последствиям для Вашингтона в международной политике. Своим мнением на этот счет поделился эксперт российского Института национальной стратегии Александр Костин.

Вашингтон, по словам политического эксперта, своими же руками подготовил почву для «настоящего кошмара». Им станет более глубокая интеграция партнерских отношений Москвы и Пекина.

«При этом мы с Китаем не привязываемся друг к другу, но осуществляем согласованную политику. Европа сейчас для США — это обременение, а после такого поворота она становится еще и заложником политики Вашингтона на Тихом океане, что никому в ЕС не понравится», — сказал Костин.

В этом случае американцам придется иметь дело с новым альянсом и реагировать по двум направлениям. Однако, по мнению Костина, едва ли США смогут позволить себе «работу» по нескольким фронтам.

Ранее американский дипломат Карен Донфрид после визита в Россию сообщила, что намерена отправиться в Брюссель. Там она пообещала передать стратегию Москвы о взаимных гарантиях безопасности представителям Евросоюза и США.