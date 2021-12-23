Бывшего губернатора Пензенской области Белозерцева подозревают в незаконном хранении оружия

Пенза, 23 декабря. Экс-главе Пензенской области Ивану Белозерцеву инкриминируют незаконное хранение пистолета и комплекта боеприпасов. Обвинение по новому делу пока не предъявлено.

По версии следователей, бывший губернатор хранил в здании администрации пистолет Макарова со спиленным номером и 96 патронов к нему. Отмечается, что серийные номера у оружия были спилены, передает издание «Коммерсантъ»

«Во время обыска в пензенской администрации был обнаружен пистолет Макарова (ПМ) со спиленным номером, а также 96 патронов к нему. Обвинение по этому эпизоду господину Белозерцеву пока не предъявлено», — пишет издание.

Правоохранители пока не могут установить у кого и где бывший чиновник приобрел боевое оружие. Происхождение самого пистолета, как и его принадлежность к Белозерцеву, также установить невозможно из-за спиленных серийных номеров и отсутствия отпечатков подозреваемого.

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