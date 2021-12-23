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Комплекс «Деривация-ПВО» сможет уничтожать противников в укрытии и траншеях

Армия
Комплекс «Деривация-ПВО» сможет уничтожать противников в укрытии и траншеях
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 23 декабря. Зенитный артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО» благодаря своей пушке калибра 57 миллиметров способен уничтожать врагов в укрытии и траншеях. Об этом сообщил источник в оборонно-промышленной сфере.

На данный момент способность комплекса испытывается на полигоне. Боевая машина способна выпускать снаряды, которые взрываются в определенном месте или расстоянии.

«За счет применения снарядов с управляемым подрывом и новейшей системы управления огнем разработанный Уралвагонзаводом ЗАК-57 «Деривация-ПВО» сможет уничтожать находящегося в укрытиях противника, который не доступен для поражения прямым выстрелом», — сообщил собеседник РИА Новости.

Ранее стало известно о подготовке новых ударных беспилотников-барражирующего боеприпаса КУБ-БЛА к поставкам в российскую армию. Представители компании производителя ZALA Aero сообщили, что поступления ожидаются в 2022 году.

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испытания деривация-пво зенитный артиллерийский комплекс
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