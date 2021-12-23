Киев, 23 декабря. Условия, согласно которым Украина должна получить нейтральный статус, следует обсуждать комплексно. Об этом в эфире телеканала «Украина-24» заявил генерал, экс-глава СБУ Игорь Смешко.

Киев должен требовать восстановления территориальных границ образца 1991 года. В состав страны нужно добавить Донбасс и Крым, а всю государственную границу необходимо «передать в суверенную защиту Украины».

«Россия и другие ядерные гаранты делают дополнительное условие, где прописывают, что если повторится ситуация с любой попыткой политического, экономического, военного, не только ядерного давления, то наступает а, б, в...», — выдвинул второе условие Смешко.

Безопасность и будущее Украины при этом обязан гарантировать НАТО. Киев также должен иметь возможность вступать в международные союзы с теми странами, которые этого хотят.

Первый секретарь санкт-петербургского отделения партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович ранее объяснил, как на Западе относятся к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Европейские политики отвечают президенту постоянными обещаниями, так как об общеевропейской безопасности предпочитают говорить с Россией.