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Топ-5 зарубежных фильмов для создания новогоднего настроения

  /   Обновлено: 23 декабря 2021 05:15
Общество
Топ-5 зарубежных фильмов для создания новогоднего настроения
ТАСС  /  Матыцин Валерий

Москва, 23 декабря. Каждый год декабрь наполнен приятными и не очень хлопотами. Многим нужно успеть закрыть важные дела до наступления Нового года и в такой суете ощущение приближающегося праздника теряется. ФАН подготовил список фильмов, которые помогут создать атмосферу новогоднего чуда.

Чтобы полностью проникнуться ощущением праздника, рекомендуется завернуться в теплый плед, заварить вкусный чай и собраться с близкими за просмотром хороших кинолент.

Первая в списке — романтическая комедия «Реальная любовь» 2003 года. Кинолента представляет сборник рассказов об очень разных людях — от премьер-министра Великобритании, заинтересовавшегося секретаршей, до школьника, который впервые в жизни влюбился. Каждый персонаж попадает в курьезные или грустные ситуации накануне Рождества. В фильме отметились такие звезды мирового кино как Билл Найи, Хью Грант, Лиам Нисон, Кира Найтли, Алан Рикман и другие.

Топ-5 зарубежных фильмов для создания новогоднего настроения
Кадр из фильма «Реальная любовь» /

Картина «Эта замечательная жизнь» появилась в далеком 1947 году, но до сих пор не теряет своей актуальности. Фильм предлагает зрителю окунуться в историю простого человека, который оказался в трудной жизненной ситуации. Настолько трудной, что решил уйти в иной мир. Но на выручку герою приходит ангел-хранитель, который покажет как прекрасна жизнь даже несмотря на все трудности. Лента с Джеймсом Стюартом в главной роли стала уже легендой, снятой в эпоху золотого Голливуда.

Топ-5 зарубежных фильмов для создания новогоднего настроения
Prnt Scr YouTube / Prnt scrn Paramount Movies

Комедийная лента «Поменяться местами» 1983 года иронично высмеивает неуемный азарт, к которому порой тяготеют люди, добившиеся в жизни всего. Сюжет ленты закручен вокруг успешного банковского клерка (Дэн Эйкройд) и непутевого бродяги (Эдди Мерфи), которые волей судьбы поменяются местами. История разворачивается в атмосфере рождественского Нью-Йорка.

Топ-5 зарубежных фильмов для создания новогоднего настроения
Prnt Scr YouTube / Prnt scrn Paramount Movies

Чтобы поверить в магию Рождества и исполнение желаний, стоит посмотреть комедию «Интуиция», снятую в 2001 году. Перед зрителем разворачивается прекрасная и смешная история любви двух молодых людей, которые вопреки всем знакам судьбы все же найдут друг друга. В главных ролях отметились Джон Кьюсак и Кейт Бекинсейл.

Топ-5 зарубежных фильмов для создания новогоднего настроения
Кадр из фильма «Интуиция» /

Очень необычный взгляд на предпраздничную пору предлагает японский мультфильм «Однажды в Токио». В центре сюжета три очень разных и очаровательно странных бродяги, которые как-то вечером находят на улице крохотную девочку. Маргинальная троица решает во что бы то ни стало сделать все, чтобы помочь малышке и найти ее родителей. Лента пропитана остроумными шутками и доброй атмосферой.

Топ-5 зарубежных фильмов для создания новогоднего настроения
Prnt Scr YouTube / Prnt scrn Head Pack Films - Творческая Студия

Ранее кинопортал IMDb представил список самых популярных фильмов и сериалов, вышедших в 2021 году. Почетное первое место в рейтинге досталось картине Дени Вильнева «Дюна».

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