СКР инициировал расследование по факту смерти жителя Магадана в собственной квартире

Магадан, 23 декабря. Правоохранительные органы Колымы начали расследование по факту гибели 38-летнего жителя Магадана Владимира Г. Его мертвое тело было найдено в собственной квартире. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

По данным следователей, мужчина с 30 октября перестал выходить на связь с близкими и родственниками. После этого его объявили в розыск.

Соседи Владимира Г. 18 декабря обратились с жалобой на подозрительный запах из квартиры рядом. Правоохранители вскрыли дверь и обнаружили труп разыскиваемого мужчины. При этом признаки насильственной смерти на его теле отсутствовали.

«В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств смерти магаданца, опрашиваются родственники и соседи, назначена судебная медицинская экспертиза. Окончательное процессуальное решение будет принято на основании полученных результатов проведенной проверки», — говорится пресс-сообщении СКР.

Недавно в Москве мужчина насмерть забил супругу и тещу в квартире на Каширском шоссе. По факту умышленного убийства следователи возбудили уголовное дело.