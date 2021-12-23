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Напряжение в предварительном порядке подано на котлы ТЭФ-1 в Улан-Удэ

Происшествия
Напряжение в предварительном порядке подано на котлы ТЭФ-1 в Улан-Удэ
vk.com  /  Игорь Гурьев

Улан-Удэ, 23 декабря. Работы по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-1 продолжаются в Улан-Удэ. Рабочие в предварительном порядке подали напряжение на котлы, заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Сейчас в республике действует режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на ТЭЦ. Это позволит «оперативно и в полном объеме» получить финансирование для ликвидации аварии. Техника и нужное оборудование будут закуплены ТГК-14 и властями Бурятии.

«Уже в предварительном порядке было подано напряжение на котлы. Разрабатывается схема параллельного энергоснабжения, но какое-то время потребуется чтобы аварию ликвидировать. Я думаю, мы пройдем быстро эту ситуацию», — отметил он в своем видеобращении.

23 декабря на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло задымление, причиной которого стало возгорание электрической проводки. Из строя были выведены четыре котла. На момент проведения ремонтных работ в нескольких районах города будет снижена подача тепла, школы и детские сады в четверг работать не будут.

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