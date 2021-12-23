Капсула времени более 130 лет пролежала в постаменте снесенного памятника Ли в США

Ричмонд, 23 декабря. Американские специалисты обнаружили в постаменте недавно снесенного памятника генерала конфедератов Роберта Ли свинцовую коробку со старинными вещами. О необычном событии в городе Ричмонд американского штата Вирджиния сообщило агентство AP.

Конную статую главнокомандующего снесли в сентябре этого года из-за недовольства общественности расовой дискриминацией. Роберт Ли был политическим лидером американского рабовладельческого Юга. Памятник установили в 1890 году, в то же время местные жители оставили для потомков капсулу времени с предметами, так или иначе связанными с Конфедеративными Штатами Америки.

«Это важный день для истории Ричмонда и Вирджинии», — заявил присутствовавший при вскрытии капсулы губернатор штата демократ Ральф Нортэм.

Специалисты не сразу смогли вскрыть металлическую коробку. Когда это наконец удалось сделать, в ней обнаружили три книги, конверт и серебряную монету. Содержимое капсулы времени оказалось очень влажным, поэтому тщательно изучить предметы пока не представляется возможным. Вещи какое-то время будут находиться в специальном холодильнике для «стабилизации».

Американист Дмитрий Дробницкий ранее раскритиковал массовый снос памятников в США. Он полагает, что демонтаж объектов культурного наследия свидетельствует о закате истории всей страны.