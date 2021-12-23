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Актер Джеймс Франко признался в сексуальных связях со своими ученицами

Общество
Актер Джеймс Франко признался в сексуальных связях со своими ученицами
Prt Scr youtube.com  /  20th Century Studios Russia

Лос-Анджелес, 23 декабря. Звезда «Человека-паука» Джеймс Франко преподавал в своей школе актерского мастерства. Недавно артист заявил, что у него были половые связи со студентками.

Студентки школы актерского мастерства обвинили Франко в домогательствах еще в 2019 году. Девушки утверждали, что хотели улучшить свои навыки, но сам кинозвезда и сотрудники организации якобы склонили их к съемкам фильмов сексуального характера.

«Я признаю, что действительно спал со своими студентками. Я не спал ни с кем в этом конкретном классе (уроки "постельных сцен"), но в ходе моего преподавания я спал со студентками, и это было неправильно… Предполагаю, что в то время я думал, что если это по обоюдному согласию, все нормально», — ответил Франко в интервью радиокомпании SiriusXM.

Сексуальные связи с ученицами, по словам актера, не были причиной создания школы. На уроках «постельных сцен» студентов учили романтическим отношениям между героями, добавил Джеймс Франко.

Скандалы из-за домогательств все чаще происходят в мире. Из-за обвинений в насилии актер из сериала «Секс в большом городе» Крис Нот потерял работу в новом проекте. Студия Universal отстранила его от участия в «Уравнителе».

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