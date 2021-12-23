Вильфанд рассказал о значительном потеплении в Москве с 23 декабря

Москва, 23 декабря. Москвичей с 23 декабря ожидает существенное потепление до 11 градусов ниже нуля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Температура в четверг днем составит примерно 11-13 градусов. На следующий день потеплеет до пяти, однако в воскресенье вновь похолодает, но несущественно. В ближайшую неделю, по словам Вильфанда, ждать аномальных морозов не стоит.

Мы, метеорологи, опираемся на климатические данные, когда о глобальном потеплении еще не говорили, и даже по сравнению с этими показателями погода очень холодная - двузначные аномалии. Бывало холоднее, конечно, но ситуация все-таки редкая», — сказал специалист в интервью ТАСС.

Самый теплый день в столице ожидается в субботу. В этот день температура максимально приблизится к климатической норме и составит восемь-десять градусов ниже нуля.

Ранее научный сотрудник Гидрометцентра предсказал весьма переменчивую зиму. Он заявил, что частые оттепели и морозы будут регулярно сменять друг друга на протяжении всего сезона.