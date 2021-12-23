Эксперт по пиротехнике Самошин призвал покупать фейерверки в проверенных магазинах

Москва, 23 декабря. Перед Новым годом многие россияне приобретают фейерверки, салюты и прочие атрибуты праздника. Какие правила при этом следует соблюдать, рассказал вице-президент Московской пиротехнической ассоциации Виктор Самошин.

По его словам, избегать стоит павильонов, которые открываются исключительно перед Новым годом. Лучше сделать выбор в сторону проверенных магазинов, которые работают круглогодично. Об этом передает радио Sputnik.

«Пиротехнику надо покупать в проверенных, специализированных магазинах, которых достаточно в любом регионе России. Вы же не будете покупать косметику на рынке у непроверенного продавца. Так и здесь. Пиротехника становится предметом роскоши», — отметил Самошин.

Важно и правильно использовать пиротехнику. Риск травм при следовании инструкции минимален. Категорически запрещено разбирать фейерверки и пытаться их усовершенствовать. Особенно важно и правильно утилизировать использованную пиротехнику. Выкидывать ее необходимо в обычные или специальные урны.

МЧС также составило свод правил по использованию пиротехники. Кроме того, ведомство предупредило о последствиях ее неправильной эксплуатации.